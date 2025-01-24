Ergin Ataman, EuroLeague'e meydan okudu: 'Bizi durduramazsınız'
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Zalgiris Kaunas maçı sonrası oldukça iddialı bir paylaşım yaptı.
Turkish Airlines EuroLeague'in 23. hafta maçında Panathinaikos ile Zalgiris Kaunas kozlarını paylaştı. Ergin Ataman'ın ekibi parkeden 89-76 galip ayrılırken hakemlerin skandal kararı maça damgasını vurdu.
MAÇTA KONUŞULAN KARAR!
Üçüncü çeyreğin bitimine yaklaşık 3 dakika kala maçın hakemlerinden Damir Javor, Panathinaikos teknik ekibine teknik faul çaldı. Ancak Javor'un faul çaldığı kişi teknik ekipten birisi değil bir taraftardı. Benche çalındığı için teknik faul Ergin Ataman'a eklendi ve mücadelede daha önce 1 teknik faulü bulunan Ergin Ataman bu karar nedeniyle maçtan atıldı.
KARARI SONRASI SİNİRLENDİ
Tecrübeli başantrenör bu olaya tepki gösterip itiraz etse de karar değişmedi. Ergin Ataman oyundan çıkarken tribünlere dönerek kendisiyle özdeşleşen yumruk hareketini yaptı.
SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUDU
Öte yandan Ergin Ataman, maçın ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve oldukça iddialı ifadeler kullandı;
"Bizi durduramazsınız. Dünyanın en iyi takımıyız. En iyi oyunculara sahibiz, en iyi teknik ekip, en iyi taraftarlar, en iyi salon ve en iyi başkan bizim. Benimle ya da bensiz, Ömer ya da Grigonis olmadan. 8. yıldız OAKA'da olacak."
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