Ergin Ataman: 'Şans eseri kazandık'

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, 72-68'li Karadağ galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ataman 'Bu akşamın tek olumlu tarafı galibiyet' dedi.

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 19:24
Ergin Ataman: 'Şans eseri kazandık'
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EuroBasket 2022 A Grubu ilk maçında Karadağ'ı 72-68 mağlup etmeyi başaran A Milli Erken Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımın performansından hiç memnun olmadığını söyleyen Ataman, "Bu akşamın tek olumlu tarafı galibiyet. Felaket bir oyun oynadık. Uzunlarımızın performansı çok yetersiz. Çok kötü oynadık. Uzunlarımızdan performans alamazsak ileri gitmemiz çok zor." dedi.

Kötü oyun için özür dileyen tecrübeli başantrenör, "Şans eseri kazandık. Hakem son anda lehimize bir düdük çaldı, çalmayabilirdi de. Türk halkından bu kötü oyun için özür dilerim." diyerek sözlerini noktaladı.


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