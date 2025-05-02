Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman'dan maç sonu paylaşımı! 'Çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler'
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, Anadolu Efes mağlubiyetinin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Basketbol THY Euroleague'nin play-off serisi dördüncü maçında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR, deplasmanda Anadolu Efes'e 85-82 mağlup oldu.
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman, babasının Anadolu Efes taraftarlarıyla tartışıp sahayı terk etmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Sarp Ataman paylaşımında; "Bugün hayatımın sonuna kadar saklayacağımı düşündüğüm eşyalar çöpte huzurlu bir akşam geçirebilirler." ifadelerini kullandı.
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