Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u, Real Madrid'i deplasmanda devirdi!
THY Euroleague'in 27. haftasında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos deplasmanda lider Real Madrid'i devirdi. Yeşil beyazlılar bu sezon iç sahada Real Madrid'i yenen ilk takım oldu.
THY Euroleague'in 27. haftasında Real Madrid ve Panathinaikos karşılaştı.
Mücadeleyi baştan sonra üstün götüren Panathinaikos karşılaşmayı 97-86 kazandı. Yunan ekibi bu sezon Euroleague'de 17. galibiyetini alırken, lider Real Madrid 5. yenilgisini yaşadı. İspanyol ekibi ayrıca bu sezon Avrupa'da ilk iç saha mağlubiyetini aldı.
Panathinaikos't Lessort 26 sayı, Nunn 17 sayı, Sloukas 16 sayı ile takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Real Madrid'de ise Yabusele 18 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
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