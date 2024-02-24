Ergin Ataman'dan Galatasaray başkanlığı yanıtı: 'Basketbolu bıraktıktan sonra hedefim...'

A Milli Takım ve Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, profesyonel basketbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da başkan olmak istediğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 10:08
Ergin Ataman'dan Galatasaray başkanlığı yanıtı: 'Basketbolu bıraktıktan sonra hedefim...'
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Ergin Ataman Panathinaikos, A Milli Takım ve gelecekteki planlarıyla ilgili Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Kariyerindeki üçüncü EuroLeague şampiyonluğunu Panathinaikos'ta yaşamak istediğini söyleyen Ataman, "Anadolu Efes ile 2 kez üst üste şampiyon olunca 3. kez şampiyon olma isteği bende çok büyük baskı oluşturdu" dedi.

"HEDEFİM GALATASARAY BAŞKANLIĞI"

Profesyonel basketbolu bıraktıktan sonra hedefinin Galatasaray başkanlığı olduğunu söyleyen Ergin Ataman, "Bu kadar spor deneyimi ve kültür birikiminden sonra sonuçta ben aynı zamanda bir iş adamıyım. Profesyonel basketbolu bıraktıktan sonra hedefim Galatasaray Başkanlığı olduğu için Fenerbahçe ile çalışmam. Kendisine böyle bir hedef biçmiş ve Fenerbahçe’ye saygı duyan biri olarak Fenerbahçe ile çalışmam mümkün olmaz. Onlar da benim bu hüviyetimi bildikleri için hiçbir zaman böyle bir teklifle gelmezler. Benim için doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN BU BÜYÜK BİR HANDİKAP"

Ergin Ataman, milli takımdaki en büyük sorunun NBA'de oynayan oyuncuların kadroda olmaması olduğuna dikkat çekerek, "Başarılı olmak için hep birlikte buradayız. Çok iyi bir takımımız var. Ama en büyük sorunumuz NBA’de oynayan oyuncularımızın yokluğu. Bizim için bu büyük bir handikap. Onların milli takımda olup olmaması çok önemli" açıklamasında bulundu.


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