Ergin Atamanlı Panathinaikos seriyi son maça taşıdı

THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv, sahasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos'u 90-90 yenerek seride 3-1 öne geçti ve adını Final-Four'a yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 23:51
Ergin Atamanlı Panathinaikos seriyi son maça taşıdı
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THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos karşı karşıya geldi

Deplasmanda oynayan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, karşılaşmayı 95-88 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte durumu 2-2'ye getiren Panathinaikos, seride durumu 2-2'ye getirdi. 

Serinin beşinci maçı 8 Mayıs tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.


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