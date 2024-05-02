Ergin Atamanlı Panathinaikos seriyi son maça taşıdı
THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv, sahasında Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos'u 90-90 yenerek seride 3-1 öne geçti ve adını Final-Four'a yazdırdı.
THY EuroLeague Play-Off dördüncü karşılaşmasında Maccabi Tel Aviv ile Panathinaikos karşı karşıya geldi
Deplasmanda oynayan Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, karşılaşmayı 95-88 kazandı.
Bu sonuçla birlikte durumu 2-2'ye getiren Panathinaikos, seride durumu 2-2'ye getirdi.
Serinin beşinci maçı 8 Mayıs tarihinde Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.
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