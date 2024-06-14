Ergin Atamanlı Panathinaikos Yunanistan şampiyonu oldu

Yunanistan Ligi finalinde Panathinaikos, Olympiacos'u 87-82 yendi ve şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.06.2024 - 23:33
Ergin Atamanlı Panathinaikos Yunanistan şampiyonu oldu
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Yunanistan Ligi final serisi 5. ve son maçında Panathinaikos ile Olympiacos karşı karşıya geldi.

Panathinaikos evinde konuk ettiği Olympiacos'u 87-82 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'nin ardından Yunanistan Ligi'ni de kazanarak sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.


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