Ergin Atamanlı Panathinaikos Yunanistan şampiyonu oldu

Yayınlanma: 14.06.2024 - 23:33

Güncelleme: 14.06.2024 - 23:33

Yunanistan Ligi final serisi 5. ve son maçında Panathinaikos ile Olympiacos karşı karşıya geldi.

Panathinaikos evinde konuk ettiği Olympiacos'u 87-82 mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague'nin ardından Yunanistan Ligi'ni de kazanarak sezonu 2 kupayla kapatmış oldu.