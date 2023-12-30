Eric Bailly, Villarreal'e transfer oldu!

Yayınlanma: 30.12.2023 - 18:17

Güncelleme: 30.12.2023 - 18:17

Beşiktaş'tan ayrılan Fildişi Sahilli oyuncu Eric Bailly'nin yeni takımı belli oldu. İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal, eski oyuncusu Eric Bailly ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA SÖZLEŞME FESHİ

Beşiktaş Kulübü yaptığı açıklama ile Bailly ile yapılan karşılıklı anlaşmanın ardından sözleşmenin feshedildiğini açıklamıştı. İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Futbol A Takımımızın oyuncusu Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesi feshedilmiştir. Eric Bailly'ye kariyerinde başarılar dileriz."

Siyah-beyazlı takıma transferinin ardından 3 farkı nedenden dolayı 4 kez sakatlanan Bailly, 64 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Bailly, Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Jean Onana ve Rachid Ghezzal ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.