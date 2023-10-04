Eric Bailly'den itiraf! 'Çok gol yediğimizin farkındayız'

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Eric Bailly, Lugano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bailly, 'Çok gol yediğimizin farkındayız' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 19:01
Eric Bailly'den itiraf! 'Çok gol yediğimizin farkındayız'
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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Eric Bailly, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Lugano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eric Bailly, "Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Bana burada çok iyi bakıyorlar." dedi.

Önceliklerinin yarın ki maç olduğunu söyleyen Bailly, "Kupada maç maç ilerlemek istiyoruz. Önceliğimiz yarın oynayacağımız maç." şeklinde konuştu. 

Bailly son olarak, ''Çok gol yediğimizin farkındayız. Son maçta gol yemedik, ben yoktum ama oynayan arkadaşlarımız dikkatli davrandılar. Hocamızı dinlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.


Eric Bailly UEFA Konferans Ligi beşiktaş Lugano

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