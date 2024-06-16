Eriksen, 1100 gün sonra gol attı: Danimarka, Slovenya maçında kazanan çıkmadı

Yayınlanma: 16.06.2024 - 20:55

Güncelleme: 16.06.2024 - 20:58

Avrupa Futbol Şampiyonası C Grubu ilk maçında Danimarka ile Slovenya karşı karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan maçta Danimarka ile Slovenya 1-1 berabere kaldı.

1100 GÜN SONRA GELEN GOL

Danimarka 17. dakikada öne geçti. Sağ kanatta kazanılan taç atışını hızlı kullanan Alexander Bah ceza sahası içindeki Jonas Wind'i topla buluşturdu. Wind gelen topu şıık bir şekilde Christian Eriksen ile buluşturdu. Ceza sahasının içinde bomboş kalan Eriksen uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

EURO20'de yaşadığı kalp krizi sonrasında ilk defa Danimarka ile bir turnuvada forma giyen Christian Eriksen tam 1100 gün sonra Danimarka'nın turnuvadaki ilk golünü kaydetti.

SLOVENYA BASTIRDI

Golün hemen ardından silkelenen Slovenya ataklarını hızlandırdı. Ceza sahası yayında Sporar'ın pasında topla buluşan Benjamin Sesko sert bir şut çekti ancak top direğin yanından auta çıktı.

Ardından oyun biraz daha dengelendi ve ilk yarı 1-0 sona erdi.

OYUNUN TEMPOSU YAVAŞLADI

İkinci yarıda oyun biraz yavaşlasa da Slovenya oyunun kontrolünü eline aldı ve ataklarını sıklaştırmaya başladı.

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sesko uzak köşeye çok sert bir şut çekti ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

SLOVENYA EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Maçın 77. dakikasında Adam Cerin'in kullandığı köşe vuruşunda Christiensen topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceze sahasının solunda gelen topa gelişine vuran Erik Janza'nın sert şutu Morten Hjulmand'a çarptı ve kaleciyi kontrpiyerde bırakarak ağlarla buluştu ve Slovenya eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda ise başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu beraberlikle birlikte Avrupa Şampiyonası'nda 5 maç sonra iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

Danimarka, C Grubu'nda bir sonraki karşılaşmasında 20 Haziran Perşembe günü İngiltere ile karşılaşırken, Slovenya ise Dusan Tadic'in formasını giydiği Sırbistan ile oynayacak.