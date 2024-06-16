A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçını yönetecek hakem belli oldu!

A Milli Takımımızın EURO 2024'te oynayacağı ilk maç olan Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 11:59
A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçını yönetecek hakem belli oldu!
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A Milli Takımımızın EURO 2024'te oynayacağı ilk maç olan Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

Facundo Tello

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Tello'nun yardımcılıklarını yine Arjantinli hakemler Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.

Maçın dördüncü hakemi olarak ise Litvanyalı hakem Donatas Rumsas görev yapacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez monitörün başında olacak.


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