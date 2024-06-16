A Milli Takım'ın EURO 2024'teki ilk maçını yönetecek hakem belli oldu!
A Milli Takımımızın EURO 2024'te oynayacağı ilk maç olan Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
A Milli Takımımızın EURO 2024'te oynayacağı ilk maç olan Gürcistan maçını Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
Facundo Tello
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; Tello'nun yardımcılıklarını yine Arjantinli hakemler Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak.
Maçın dördüncü hakemi olarak ise Litvanyalı hakem Donatas Rumsas görev yapacak.
Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez monitörün başında olacak.
Spor Haberleri
- Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu!
- Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
- A Milli Takım'ın ilk maçını yönetecek hakem belli oldu!
- Milli futbolcu, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı!
- Yunanistan'da gündem Ergin Ataman!
- Galatasaray'da Zaha bekleyişi!
- Galatasaray ve Fenerbahçe yıldız oyuncunun peşinde!
- Sırbistan, İngiltere ile karşılaşacak!
- Slovenya, Danimarka ile karşılaşacak!
- Polonya, Hollanda'yı ağırlayacak!
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan 'suç ortağı' ve 'ittifak' açıklaması
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- Birbirleriyle mükemmel uyum sağlayan 4 burç
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Fenerbahçe'de Batshuayi gelişmesi
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- Eylem Tok ve oğlu 'o ülkeye' kaçacakmış!