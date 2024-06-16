EURO 2024'te ortalık karıştı: Alman polisi, bir taraftarı vurdu!

Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:12

Güncelleme: 16.06.2024 - 17:13

Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan Polonya-Hollanda maçı öncesinde çıkan olaylarda polis silahına başvurdu.

Elinde kazma ve yangın tüpü olan bir kişi, taraftarların geçiş yaptığı bölgede polise tehditler savurmaya başladı.

Bunun üzerine harekete geçen Alman polisi, önce biber gazı kullanırken daha sonra havaya ateş açtı.

Polis bu yöntemlerle etkisiz hale getiremediği saldırganı bacağından vurdu. Saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.

Bir polis sözcüsü saldırganın taraftar olduğuna dair ilk aşamada herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.