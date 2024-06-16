EURO 2024'te ortalık karıştı: Alman polisi, bir taraftarı vurdu!
EURO 2024'te Polonya ile Hollanda'yı karşı karşıya getiren maç öncesi Hamburg sokakları karıştı. Alman polisi, elindeki kazma ve yangın tüpü ile tehditler savuran bir kişiyi silahla vurarak yaraladı.
Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan Polonya-Hollanda maçı öncesinde çıkan olaylarda polis silahına başvurdu.
Elinde kazma ve yangın tüpü olan bir kişi, taraftarların geçiş yaptığı bölgede polise tehditler savurmaya başladı.
Bunun üzerine harekete geçen Alman polisi, önce biber gazı kullanırken daha sonra havaya ateş açtı.
Polis bu yöntemlerle etkisiz hale getiremediği saldırganı bacağından vurdu. Saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.
Bir polis sözcüsü saldırganın taraftar olduğuna dair ilk aşamada herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.
Spor Haberleri
- Hollanda, EURO 2024'e galibiyetle başladı
- Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
- Serdar Dursun'dan Szymanski'ye destek!
- Alman polisi, bir taraftarı vurdu!
- Erdoğan'dan Özel'e 'bayram' telefonu
- Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da yine kazandı!
- Zeynep Sönmez, Berlin Açık'ta ana tabloya yükseldi
- Ronald Koeman'dan flaş Barcelona itirafı!
- Marek Hamsik'ten Dries Mertens açıklaması!
- Dusan Tadic'ten Mourinho sözleri!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncunun çete içindeki rolü belli oldu
- Ayşe Ateş'ten Akit yazarına sert yanıt!
- Ersan Şen'den 'Eylem Tok' sorusuna yanıt
- 6 dakikalık seks sahnesi çekilirken şezlong kırıldı
- Atatürk Anıtı'na baltalarla saldırdılar
- Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra görüntülendi
- Özel'den Erdoğan'ın 'hazmedemedi' sözlerine yanıt
- 'MHP'nin varlık sebebi ortadan kalkacak'
- Rastgele ateş açtı, intihar etti: Çok sayıda ölü var
- Bu 10 kentte ev alanlar kaybetti