EURO 2024'te ortalık karıştı: Alman polisi, bir taraftarı vurdu!

EURO 2024'te Polonya ile Hollanda'yı karşı karşıya getiren maç öncesi Hamburg sokakları karıştı. Alman polisi, elindeki kazma ve yangın tüpü ile tehditler savuran bir kişiyi silahla vurarak yaraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.06.2024 - 17:12
EURO 2024'te ortalık karıştı: Alman polisi, bir taraftarı vurdu!
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Almanya'nın Hamburg kentinde oynanan Polonya-Hollanda maçı öncesinde çıkan olaylarda polis silahına başvurdu.

Elinde kazma ve yangın tüpü olan bir kişi, taraftarların geçiş yaptığı bölgede polise tehditler savurmaya başladı.

Bunun üzerine harekete geçen Alman polisi, önce biber gazı kullanırken daha sonra havaya ateş açtı.

Polis bu yöntemlerle etkisiz hale getiremediği saldırganı bacağından vurdu. Saldırganın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.

Bir polis sözcüsü saldırganın taraftar olduğuna dair ilk aşamada herhangi bir bulgu olmadığını belirtti.


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