Erivan Barut dünya şampiyonu oldu
Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, Samsun’da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonası'nda Ukraynalı rakibini yenerek Dünya Şampiyonu oldu.
Tuncelili milli sporcu Erivan Barut, Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında, şampiyon oldu.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Erivan’la bir kez daha gururlandık. Teşekkür ediyoruz bizim güzel yüzlü, çelik bilekli kızımız. 25-30 Eylül tarihleri arasında Samsun’da düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Boks Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsil eden Tuncelili Milli Sporcumuz Erivan Barut Ukraynalı rakibini yenerek dünya şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörünü tebrik ediyoruz" denildi.
Video Haberler
- Bacağını kaybettikten sonra voleybolla hayata tutundu
- Yerde bulup beslediği ebabil yanından ayrılmıyor
- 70 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- Kritik eşiğin altını gördü!
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- 'Kara kara düşünüyorlar'
- MHP'de istifa depremi
- Seçim öncesi 'kaos' uyarısı
- 'Şehit üzerinden kumpas kuruyorlar'
- Erdoğan'ın Selvi'ye yönelik 'talimat'ını ti'ye aldı