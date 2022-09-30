Trabzonspor Kayseri’ye geldi
Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor Kayseri’ye geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Trabzonspor, hava yolu ile 1 saatlik yolculuğun ardından Kayseri’ye geldi.
Takım otobüsüne binen futbolcular ve teknik heyet otobüs ile kalacakları otele hareket ederek maç saatini beklemeye başladılar. Trabzonspor kafilesini az sayıda bordo mavili taraftar karşılayarak Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya çiçek takdim ettiler.
İki takım arasındaki mücadele yarın saat 17.00’de başlayacak. Trabzonspor’un kamp kadrosunda, Uğurcan Çakır, Muhammed Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci, Trezeguet, Umut Bozok ve Gomez yer aldı.
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