Milli karatecilerden 1'i altın 3 madalya!

Milli sporcular, Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 1'i altın 3 madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:39
Milli karatecilerden 1'i altın 3 madalya!
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Milli karateciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tiran kentinde yapılan organizasyon sona erdi.

Şampiyonada milli karatecilerden; kadınlar kumite +68 kiloda Rabia Şentürk altın, 55 kiloda Damla Ocak ile erkekler katada Kutluhan Duran bronz madalya elde etti.


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