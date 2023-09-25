Milli karatecilerden 1'i altın 3 madalya!

Yayınlanma: 25.09.2023 - 07:39

Güncelleme: 25.09.2023 - 07:39

Milli karateciler, Arnavutluk'ta düzenlenen Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 1 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tiran kentinde yapılan organizasyon sona erdi.

Şampiyonada milli karatecilerden; kadınlar kumite +68 kiloda Rabia Şentürk altın, 55 kiloda Damla Ocak ile erkekler katada Kutluhan Duran bronz madalya elde etti.