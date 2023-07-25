Milli karateci Fatih Şen başarıya doymuyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Fatih Şen, Hırvatistan’da düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Oyunları’nda şampiyon oldu. 84 kilogramda mindere çıkan temsilcimiz, uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcusu Fatih Şen, uluslararası organizasyonlarda gurur kaynağı olmayı sürdürüyor. Gerek ülkemizi gerekse Sakarya’yı en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcudan bir şampiyonluk da Hırvatistan’dan geldi.
Fatih Şen
Başkent Zagreb’te düzenlenen Üniversiteler Arası Avrupa Oyunları’na katılan temsilcimiz, +84 kilogramda şampiyon olmayı başardı.
Başarılı sporcuya madalyasını ise Türkiye’nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran takdim etti. Maç sonrası sporcuyu tebrik eden Büyükelçi Kıran, “Bizleri böylesi uluslararası organizasyonlarda gururlandıran ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcumuz Fatih Şen’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.
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