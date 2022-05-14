Erling Haaland Borussia Dortmund taraftarına veda etti
Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de devam edecek Erling Haaland Borussia Dortmund taraftarına Signal Iduna Park'ta veda etti
Avrupa'nın devlerini peşine takan ve Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla İngiliz devi Manchester City ile anlaşan Erling Haaland taraftarlarına Signal Iduna Park'ta veda etti.
What a ride! Thank you, Erling! ?? pic.twitter.com/uXcRiGBGDh— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 14, 2022
Son kez Dortmund taraftarlarının önünde
Borussia Dortmund yöneticileri tarafından çiçeklerle uğurlanan Haaland taraftarların sarı duvar olarak tanınan tribününe giderek veda etti. Golcü oyuncunun yeni takımı olan Manchester City'nin Haaland'ın 60 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği öğrenildi.
88 maçta 85 gol attı
Norveçli futbolcu Haaland Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 2020 yılında transfer olmuştu. Haaland Almanya ekibiyle çıktığı 88 maçta 85 gol kaydetti. Dortmund Manchester City'nin Haaland'ı açıklamasından sonra Norveçli oyuncunun yerini doldurdu. Borussia Dortmund bir başka genç yıldız Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı.
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