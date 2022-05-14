Erling Haaland Borussia Dortmund taraftarına veda etti

Futbol kariyerine İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de devam edecek Erling Haaland Borussia Dortmund taraftarına Signal Iduna Park'ta veda etti

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:37
Erling Haaland Borussia Dortmund taraftarına veda etti
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Avrupa'nın devlerini peşine takan ve Borussia Dortmund'da gösterdiği performansla İngiliz devi Manchester City ile anlaşan Erling Haaland taraftarlarına Signal Iduna Park'ta veda etti. 

Son kez Dortmund taraftarlarının önünde

Borussia Dortmund yöneticileri tarafından çiçeklerle uğurlanan Haaland taraftarların sarı duvar olarak tanınan tribününe giderek veda etti. Golcü oyuncunun yeni takımı olan Manchester City'nin Haaland'ın 60 milyon Euroluk serbest kalma bedelini ödeyerek transferi gerçekleştirdiği öğrenildi. 

88 maçta 85 gol attı

Norveçli futbolcu Haaland Salzburg'dan Borussia Dortmund'a 2020 yılında transfer olmuştu. Haaland Almanya ekibiyle çıktığı 88 maçta 85 gol kaydetti. Dortmund Manchester City'nin Haaland'ı açıklamasından sonra Norveçli oyuncunun yerini doldurdu. Borussia Dortmund bir başka genç yıldız Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı.


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