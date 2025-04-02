Erling Haaland: 'Geri döneceğim'

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, sakatlığının ardından "Geri döneceğim." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Erling Haaland: 'Geri döneceğim'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.04.2025 - 18:46

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın ardından 5-7 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriye bir fotoğraf paylaşan Haaland, "Geri döneceğim" ifadelerini yazdı.

Haaland'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Manchester City'de bu sezon 40 maça çıkan Norveçli golcü, 30 gol attı ve 4 asist yaptı.


Etiketler: #Erling Haaland #sakatlık #sosyal medya #Manchester City
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler