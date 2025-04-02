Erling Haaland: 'Geri döneceğim'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 18:46

Güncelleme: 02.04.2025 - 18:46

Manchester City'nin yıldız ismi Erling Haaland, sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlığın ardından 5-7 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sosyal medya hesabından koltuk değnekleriye bir fotoğraf paylaşan Haaland, "Geri döneceğim" ifadelerini yazdı.

Haaland'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Manchester City'de bu sezon 40 maça çıkan Norveçli golcü, 30 gol attı ve 4 asist yaptı.