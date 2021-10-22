Erling Haaland sakatlığı sebebiyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacak
Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.
Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Erling Haaland, sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.
Halaand, sakatlığı sebebiyle Bundesliga'da bu hafta karşılacakları Arminia Bielefeld karşısında takımıyla olamayacak.
Dortmund'un teknik direktörü Marco Rose yaptığı açıklamada "Haaland sakatlığı nedeniyle birkaç hafta formaya giyemeyecek" dedi.
Sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Haaland "İyileşmeme odaklanma zaman. Daha güçlü döneceğim" şeklinde açıklamada bulundu.
Rose ayrıca Thomas Meunier'in de takımla olamayacağını ve kas lifini yırtan Nico Schulz'un da birkaç hafta forma giyemeyeceğini açıkladı.
Norveçli yıldız forvet, en son hafta içi oynanan ve Ajax'a 4-0 kaybedilen mücadelede forma giydi.
Bu sezon çıktığı 10 mücadelede 13 gol kaydederken, 4 de asist yaptı.
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