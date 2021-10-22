Cüneyt Çakır, Al Ahli-Al Jazira maçını yönetecek

Arap Körfez Ligi'nde 22 Ekim Cuma günü oynanacak Al Ahly - Al Jazira karşılaşmasını Cüneyt Çakır ve ekibi yönetecek.

İHA
22 Ekim 2021 Cuma, 16:36
Cüneyt Çakır, Al Ahli-Al Jazira maçını yönetecek
Abone Ol google-news

Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’nde oynanacak Al Ahli - Al Jazira maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.


FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi’nde, bu akşam oynanacak olan Al Ahli-Al Jazira müsabakasını yönetecek.


Müsabakada Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcı hakem, Mete Kalkavan da VAR olarak görev yapacak.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler