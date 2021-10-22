Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
22 Ekim 2021 Cuma, 16:16
Trabzonspor'un Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu
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Lider Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Bordo-mavililerin Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu. Sakatlığı geçen Marek Hamsik ve eşinin doğumu sebebiyle izin alan Cornelius kadroda yer aldı. 

Nwakaeme, Peres, Abdülkadir Parmak, Yunus Mallı, Fode Koita ve Trondsen ise kafilede yer almadı.


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