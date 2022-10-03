Erling Haaland tarihi maçın ardından mütevazi oldu! 'Fena bir maç çıkarmadık'

Yıldız futbolcu Erling Haaland, Manchester United'ı 6-3 mağlup ettikleri derbi sonrası açıklama yaptı. Haaland, 'Fena bir maç çıkarmadık' dedi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 07:44
Erling Haaland tarihi maçın ardından mütevazi oldu! 'Fena bir maç çıkarmadık'
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Manchester derbisinde attığı 3 gol ve yaptığı 2 asistle tarihe geçen Erling Haaland, maç sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Norveçli 22 yaşındaki yıldız maç sonu açıklamasında "Evet bugün fena bir performans göstermedim. 6 gol attık, evimizde kazanmak ve burada 6 gol atmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Takım olarak her zaman hücum yapmalarını çok sevdiğini söyleyen Haaland, "Sürekli hücuma gitmek istediğimizi izleyenler de görüyor. Böyle oynamamız beni çok mutlu ediyor" açıklamasını yaptı.

Erling Haaland Manchester United ağlarına gönderdiği hat-trick ile Premier Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti ve böylelikle 7 gollü Harry Kane'i ikiye katlamış oldu.


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