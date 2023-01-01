Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak 'taciz' iddiası!
Eski hakem Erman Toroğlu, katıldığı canlı yayınında bir Süper Lig gözlemcisiyle ilgili dikkat çeken 'taciz' iddiasında bulundu.
Eski hakem Erman Toroğlu, ASpor'da katıldığı canlı yayında olay yaratan bir iddiada bulundu. Sporx'te yer alan habere göre, Erman Toroğlu'nun 'taze bir haber geldi' diyerek bir gözlemcinin yakın zamanda tacizden gözaltına alındığını iddia etti.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, eski bir futbolcu, hakem ve halihazırda gözlemcilik yapan bir isim için aldığı bir haberi canlı yayında açıklarken, bu sözler sonrası sosyal medya adeta sallandı.
İşte Erman Toroğlu'nun iddiaları:
"Bana taze bir haber geldi 2 saat önce. Haber çok taze, eski bir futbolcu, eski bir hakem şu anda gözlemci uçağa biniyor yakın zamanda, yanındaki bayanın bacaklarını mı çekiyor bir yerlerini çekiyor. Kadın uyarıyor çığlık atıyor, uçaktaki vatandaşı dövüyorlar, telefonu da elinden alıyorlar.
Uçak iniyor, pilot polis çağırıyor ve polis adamı alıp götürüyor. Bu adamı ben tanıyorum. Bu adam gözlemci, bir müddet maç verilmiyor bu adama."
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