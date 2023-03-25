Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşımızı ıslıkladı

Ermenistan'dan oynanan EURO 2024 elemeleri D Grubu ilk maçında Erivan'daki Republican Stadyumu'nda seramoni sırasında milli marşımız ıslıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 21:15
Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşımızı ıslıkladı
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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşımız okunurken Ermeni taraftarlar, ıslıklarla milli marşımızı protesto etti. 

Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Milli Marşımız okunurken, stadyumdan ıslıklar yükseldi. A Milli Futbol Takımı, karşılaşma öncesinde İstiklal Marşımızı okurken, stadyumda yer alan Ermeni taraftarlar, İstiklal Marşımızı protesto etti. Ayağa kalkmayan bazı taraftarlar milli marşa saygı göstermeyip yuhaladı ve ıslıkladı.


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