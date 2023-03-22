Ermeni taraftarlar: 'Kim Kardashian, Türkiye maçına gelsin'

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 17:41

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 17:49

Milli Takımımızın, Ermenistan ile oynayacağı maç öncesi Ermeni taraftarlardan esprili bir yorum geldi.

Sporx'in haberine göre, ünlü model Kim Kardashian, Arsenal'ın Avrupa Ligi'ndeki Sporting maçını ve PSG'nin Reims ile oynadığı lig maçını tribünden takip etti. İki ekip de Kardashian'ın izlediği maçları kaybetti.

Birçok taraftar, Kardashian'ın izlediği bu maçlar için "Büyük takımlar için Kim, tam bir 'kara kedi" ifadesini kullandı. Bir Ermeni taraftar ise Türkiye ile oynayacakları maç için, "Kardashian Türkiye-Ermenistan maçı için İstanbul'a gönderilsin ki Türkiye maçı kaybetsin" dedi.

2024 Avrupa Şampiyonası eleme turunda Türkiye ile Ermenistan, grubunun ilk maçını 25 Mart'ta oynayacak. İstanbul'da oynanacak ikinci maç ise 8 Eylül 2023'te yapılacak.

"SEYİRCİ ALINMAYACAK"

Mehmet Büyükekşi, daha önce yaptığı açıklamada, "Ermenistan maçında, UEFA'nın talebiyle misafir seyircisiz oynama kararı var. Bu yüzden, maça gidemeyen ama kalbi Türkiye için atan tüm taraftarlarımız için hatıra bilet satışlarımız başladı ve tüm gelirler Omuz Omuza kampanyamıza aktarılacak." ifadelerini kullanmıştı.