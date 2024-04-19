Ernest Muçi: 'Böyle devam edeceğiz!'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 22:33

Güncelleme: 19.04.2024 - 22:33

Beşiktaşlı Ernest Muçi, Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu.

Muçi, "Biz iyi, kaliteli bir takımız. Kolay gol yeme sıkıntısını yaşıyorduk. Bugün onu yapmadık. Böyle devam edeceğiz. Odaklanacağız, geçmişi unutup mümkün olduğunda en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Arnavut yıldız sözlerine, "Bugün oynadığım pozisyonda, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Boşluklardan faydalanmaya çalıştım. Ama takım olarak iyi oynadık. Bu standardı korumalıyız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmeliyiz" diye devam etti.

Muçi, son olarak, "Taraftar ilk günden beri bana çok büyük destek gösteriyor. Onlara teşekkür ederim. Daha fazlasını verebilmek için çalışıyoruz. Kalan maçlarda onları ve kendimizi mutlu etmek için tüm maçları kazanmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.