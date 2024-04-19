Ernest Muçi: 'Böyle devam edeceğiz!'
Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, Ankaragücü maçı sonrası konuştu. Muçi, 'Böyle devam edeceğiz!' dedi.
Beşiktaşlı Ernest Muçi, Ankaragücü galibiyetinin ardından konuştu.
Muçi, "Biz iyi, kaliteli bir takımız. Kolay gol yeme sıkıntısını yaşıyorduk. Bugün onu yapmadık. Böyle devam edeceğiz. Odaklanacağız, geçmişi unutup mümkün olduğunda en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.
Arnavut yıldız sözlerine, "Bugün oynadığım pozisyonda, elimden geldiğince katkı vermeye çalıştım. Boşluklardan faydalanmaya çalıştım. Ama takım olarak iyi oynadık. Bu standardı korumalıyız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam etmeliyiz" diye devam etti.
Muçi, son olarak, "Taraftar ilk günden beri bana çok büyük destek gösteriyor. Onlara teşekkür ederim. Daha fazlasını verebilmek için çalışıyoruz. Kalan maçlarda onları ve kendimizi mutlu etmek için tüm maçları kazanmaya çalışacağız." sözlerini sarf etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!