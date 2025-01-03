Ernest Muçi: "Rahat hissettiğim yerde oynamak isterim"

Yayınlanma: 03.01.2025 - 22:31

Güncelleme: 03.01.2025 - 22:31

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi, Rizespor maçının ardından açıklama yaptı.

Muçi, "Mutlu değiliz. Her zaman galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Daha fazlasını sahaya vermemiz lazım. İki kat daha iyi olmalıyız. Ancak bu şekilde bu işi döndürebiliriz. Daha takım gibi oynamamız gerekiyor. Biraz şansın da yanımızda olması gerekiyor. Çalışacağız." dedi.

Arnavut futbolcu, kanatta oynamasıyla ilgili, "Kendi pozisyonumun dışında oynamak zor ama ben uyum göstermeye çalışıyorum. Kendimi daha iyi hissettiğim yerde oynamak isterim ama takıma yardım etmek en önemlisi." sözlerini sarf etti.