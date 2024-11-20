Ernest Muçi sakatlandı: Arnavutluk lige veda etti!
Ernest Muçi'nin formasını giydiği Arnavutluk, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ukrayna'ya 2-1 mağlup oldu.
UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup 6. hafta maçında Arnavutluk ile Ukrayna karşı karşıya geldi. Air Albania Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Ukrayna 2-1'lik skorla kazandı.
Ukrayna, ilk yarıyı 5. dakikada Oleksandr Zinchenko ve 10. dakikada Roman Yaremchuk'un golleriyle 2-0 önde kapattı.
ERNEST MUÇİ SAKATLANDI
Arnavutluk forması giyen Beşiktaşlı Ernest Muçi, 51. dakikada sakatlanarak yerini Arber Hoxha'ya bıraktı.
Ev sahibi ekip, 75. dakikada Nedim Bajrami'nin penaltı golüyle umutlansa da puanı kurtaramadı.
ARNAVUTLUK LİGDEN DÜŞTÜ
Maça son sırada başlayan Ukrayna, bu sonuçla 8 puana ve 2. sıraya yükseldi ve A Ligi'ne yükselmek için play-off hakkı kazandı.
Arnavutluk ise 7 puanda kaldı ve C Ligi'ne düştü.
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