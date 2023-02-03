Erol Bilecik: 'Düdüğünü astırmayı MHK da isteyecek'

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 08:20

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 08:20

Fenerbahçeli yönetici Erol Bilecik, Adana Demirspor karşılaşması sonrası yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Adana Demirspor maçında hakem Ali Palabıyık'ın maçı katletmek için sahaya çıktığını söyleyen Bilecik, şu sözleri kullandı:

"Utanç dolu akşamın ardından;

Fenerbahçemizi katletmek için sahaya çıkan Ali Palabıyık'a rağmen tüm takımı ve hocamızı kutluyorum..????

Yarın sabah bu hakemin düdüğünün astırılmasını bizden çok MHK isteyecektir!

FENERBAHÇE camiası büyük resmi görün ve tek vücut olalım!"



