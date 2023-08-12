Erol Bulut, ilk mağlubiyetini aldı!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 19:48

Güncelleme: 12.08.2023 - 19:48

Erol Bulut'un takımı Champhionship ekibi Cardiff, ligin 2. hafta maçında Queens Park Rangers ile karşılaştı.

Cardiff City Stadium'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. QPR'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Armstrong ve 65. dakikada Paal kaydetti. Cardiff'in tek golü 78. dakikada Ugbo attı.

İlk hafta maçında da Leeds United ile 2-2 berabere kalan Erol Bulut'un takımı henüz galibiyetle tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. QPR ise Ipswich Town ile oynayacak.