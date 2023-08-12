Erol Bulut, ilk mağlubiyetini aldı!
Erol Bulut'un takımı Champhionship ekibi Cardiff, ligin 2. hafta maçında Queens Park Rangers'a 2-1 mağlup oldu.
Erol Bulut'un takımı Champhionship ekibi Cardiff, ligin 2. hafta maçında Queens Park Rangers ile karşılaştı.
Cardiff City Stadium'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı. QPR'ye galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Armstrong ve 65. dakikada Paal kaydetti. Cardiff'in tek golü 78. dakikada Ugbo attı.
İlk hafta maçında da Leeds United ile 2-2 berabere kalan Erol Bulut'un takımı henüz galibiyetle tanışamadı.
Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak. QPR ise Ipswich Town ile oynayacak.
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