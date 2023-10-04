Erol Bulut'lu Cardiff City'nin galibiyet serisi sona erdi

Championship'in 10. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Middlesbrough'ya 2-0 mağlup oldu

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 00:45
Erol Bulut'lu Cardiff City'nin galibiyet serisi sona erdi
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Championship'in 10. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Middlesbrough'u konuk etti.

Riverside Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Middlesbrough 2-0 kazanarak Cardiff'in galibiyet serisine son verdi.

Mücadelede ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 56. dakikada Isaiah Jones ve 84. dakikada Latte Lath kaydetti.

Bu sonuçla Cardiff City'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken 16 puanla haftayı kapattı. Middlesbrough ise galibiyet serisini 3 maça çıkararak 11 puana yükselerek düşme hattından çıktı.


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