Erol Bulut'lu Cardiff City'nin galibiyet serisi sona erdi
Championship'in 10. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Middlesbrough'ya 2-0 mağlup oldu
Championship'in 10. haftasında Erol Bulut'un takımı Cardiff City, deplasmanda Middlesbrough'u konuk etti.
Riverside Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Middlesbrough 2-0 kazanarak Cardiff'in galibiyet serisine son verdi.
Mücadelede ev sahibi ekibin galibiyet gollerini 56. dakikada Isaiah Jones ve 84. dakikada Latte Lath kaydetti.
Bu sonuçla Cardiff City'nin 4 maçlık galibiyet serisi sona ererken 16 puanla haftayı kapattı. Middlesbrough ise galibiyet serisini 3 maça çıkararak 11 puana yükselerek düşme hattından çıktı.
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