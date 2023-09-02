Erol Bulut'un Cardiff City'si Ipswich Town karşısında 2-0'ı koruyamadı

Yayınlanma: 02.09.2023 - 19:09

Güncelleme: 02.09.2023 - 19:09

İngiltere Championship'in 5. haftasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile Erol Bulut'un yönetimindeki Cardiff City karşı karşıya geldi.

Portman Road'da oynanan mücadelede konuk ekip Cardiff City'nin 30. dakikada Aaron Ramsey ve 52. dakikada Joe Ralls'ın golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen, ev sahibi Ipswich Town 59. dakikada Nathan Broadhead, 68. ve 78. dakikalarda ise Freddie Ladapo'nun kaydettiği goller ile karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Ipswich Town puanını 12'ye yükseltirken, Cardiff City 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Ipswich Town deplasmanda Sheffield Wednesday'e konuk olurken, Cardiff City evinde Swansea City'i ağırlayacak.