Erol Bulut'un Cardiff City'si, uzatmalarda geri döndü!
Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Championship'te deplasmanda Preston'ı 2-1 yendi. Cardiff City'nin golleri 90+6 ve 90+9'da geldi.
İngiltere Championship'in 17. haftasında Cardiff City, Preston deplasmanına konuk oldu. Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, uzatma dakikalarına geride girdiği maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadelede Preston'un golünü 48. dakikada Milutin Osmajic attı. Cardiff City'nin gollleri ise 90+6'da Karlan Grant ve 90+9'da Ike Ugbo'dan geldi.
Preston'da Robert Brady, 52. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Preston 28 puanda kaldı. Cardiff ise 27 puana yükseldi.
Preston, gelecek hafta Middlesbrough deplasmanına gidecek. Cardiff, sahasında West Bromwich'i ağırlayacak.
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