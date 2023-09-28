Erol Bulut'un takımı Cardiff, kupaya farklı veda etti!
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff, deplasmanda Blackburn Rovers'a 5-2 yenilerek turnuvadan elendi.
İngiltere Lig Kupası 3. Turu'nda Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, deplasmanda Blackburn Rovers'a konuk oldu.
Ewood Park'ta oynanan maçı Blackburn Rovers 5-2'lik skorla kazandı ve turu geçen taraf oldu.
Maçta Blackburn'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Garrett, 36'da Sigurdsson, 49 ve 54'te Moran ile 69. dakikada Markanday kaydetti. Cardiff City'nin gollerini ise 18. dakikada Robinson ile 45+3'te Etete kaydetti.
İngiltere Lig Kupası'nda bir sonraki turun eşleşmeleri 30 Ekim'de yapılacak.
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