Ersin Destanoğlu: "Futbol bu, tepki de olur sevgi de"
Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon galibiyetini değerlendirdi.
Beşiktaş forması giyen Ersin Destanoğlu, Lyon galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ersin Destanoğlu, "Fransa'ya geldiğimizde üzücü bir haber aldık. Bunun bilinciyle maça çıktık. Ülkemizin yanındayız her zaman. Bir nebze bu galibiyet mutlu ettiyse çok mutlu oluruz. Lyon çok güçlü bir takım. 5-6 sene önce burada yaşanan maçı biliyoruz. Elimizden geleni yaptık. Oyuna giren çıkan herkes iyi mücadele etti. İlk 3 puanımızı aldık. Böyle devam edip Galatasaray maçına bakacağız." ifadelerini kullandı.
Ersin Destanoğlu, ayrıca, "Ben Frankfurt maçı öncesi ısınmada adalemi yırttım. Futbol bu, tepki de olur sevgi de. Benim için güzel bir maç geçti. İki antrenman yaptım. Kimi insan fedakarlık diyor ama ben oynama ihtiyacı hissettim, kendimi zorladım. Kazandığımız için mutluyuz." sözlerini sarf etti.
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