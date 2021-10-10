Ersin Düzen - Burak Yılmaz kavgasında 2. raunt!
Norveç beraberliğinin ardından Ersin Düzen, sosyal medya hesabından Burak ve Hakan Çalhanoğlu'na göndermede bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında Norveç ile sahasında 1-1 berabere kalmasının ardından Vole yorumcusu ve eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Danışmanı Ersin Düzen, sosyal medya hesabı Twitter'dan karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansını eleştirdi. Ersin Düzen Hollanda maçı sonrası yaşanan polemikler üzerinde TFF'den ayrılmıştı.
ERSİN DÜZEN'DEN BURAK YILMAZ'A 'RÖVANŞ TWEET'İ
Ünlü televizyoncu dün akşam daha önce polemik içine girdiği milli futbolcu Burak Yılmaz için adeta 'rövanş tweet'i attı. Üst üste iki tweet atan Düzen, yaptığı ilk paylaşımında, "Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakikayı tamamlaması gerçekten inanılmaz. Üstelik 5 oyuncu değişikliği hakkının olduğu yerde" dedi.
Bu paylaşımın ardından ikinci tweet'i atan Düzen, "Umarım terbiyesizce bir tweet atmamşımdır" diyerek daha önce Burak Yılmaz ile arasında yaşanan olaylara da göndermede bulundu
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