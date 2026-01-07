Özgür Özel, Tayfun Kahraman'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti: 'Bahçeli'nin ifadesi doğru, düzeni bozan Erdoğan'

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ihlal kararına rağmen tahliye edilmeyen ve cezaevinde MS atağı geçiren şehir planlamacısı Tayfun Kahraman'a hastanede kortizon tedavisine başlandı.

Tayfun Kahraman, Gezi davası kapsamında 25 Nisan 2022'de "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı.

AYM geçen yıl 31 Temmuz'da ise Kahraman hakkında hak ihlali kararı verdi. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Kasım 2025'te AYM'nin yeniden yargılama kararını uygulamadı ve Kahraman cezaevinde kalmaya devam etti.

ÖZEL ZİYARET ETTİ: BAKAN TUNÇ'A SESLENDİ

Özel, bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Kahraman'ı ziyaret etti.

Özel'in hastane önünde yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sayın Adalet Bakanı'na şunu söylüyorum. Biz Adli Tıp'lık değiliz. Biz senliyiz. Senin Adalet Bakanı olduğun ülkede Anayasa Mahkemesi esastan bir mahkeme kararının adil yargılama hakkını ihlal ettğiini söylüyor ve tutuksuz yargıla diyor.

Ayrıca sağlık durumu ile ilgili önemli şeyler söylüyor. Bunu uymayan 1. kademe mahkemesi. Sen de HSYK Başkanısın. HSYK Başkanı ufak hatalar yaptığında onların siciline bakıyor, tayin ediyor. Bundan büyük hata yok. Adam Anayasa'yı ihlal ediyor. (Adli Tıp) Oralarda değiliz, başka bir yerdeyiz. AYM'ye yarın bir başvuru daha yapılacak."

İÇ CEPHE YANITI

Özel, basın mensuplarının sorusu üzerine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Venezuela üzerinden yaptığı 'iç cephe tahkimi' çağrısına da yanıt verdi. Özel, Kahraman'ın kızı Vera'ya yapılanları anımsattı.

Özel, "İç cephenin güçlendirilmesinin yolu muhalefete düşman hukuku uygulamak değildir. Trollerin bile yayınlamaya utanacağı bir videoyu yayınlayarak iç cepheyi güçlendiremezsin. Sayın Bahçeli'nin ifadesi doğrudur, düzeni bozan Erdoğan'dır. Erdoğan cepheyi güçlendirmek istiyorsa içerideki kimseye düşman hukuku uygulamayacak. Benim Erdoğan ile normalleşme derdim yok, benim bu ülkenin normalleşmesi gibi bir derdim var" ifadelerini kullandı.

20 YILDIR MS HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYOR

Tayfun Kahraman, 2 Ağustos 2005 tarihinden itibaren kısaca MS edilen "Multipl Skleroz" hastalığı ile mücadele ediyor. Yakınları, Kahraman'ın MS hastalığının cezaevinde ilerlemeye başladığını söylüyor.

Kahraman, 2 Ocak'ta MS atağı geçirmesi üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı.

TUNÇ 'ADLİ TIP'I İŞARET ETMİŞTİ

Tayfun Kahraman hakkında bugün konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Şu anda hastanede tedavisi devam ediyor. Tedavi sürecine göre oluşacak rapor, Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek. Adli Tıp, o rapora göre karar verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan MHP lideri Devlet Bahçeli ise, "Şimdi anlaşıldı mı iç cephe ısrarımız? Terörsüz Türkiye hedefi Venezuela olmayalım diye" şeklinde açıklamalarda bulunmuş, iç cephe çağrısı yapmıştı.