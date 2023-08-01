Ersu Şaşma: Hedefim, Paris 2024'te kürsüde olmak

Yayınlanma: 01.08.2023 - 12:09

Güncelleme: 01.08.2023 - 12:09

Sırıkla atlamada Olimpiyat finali gören ilk Türk atlet olmayı başaran Ersu Şaşma, Almanya/ Rottach-Egern'de düzenlenen 14'üncü Uluslararası Sırıkla Atlama yarışmasındaki 5.90'lık derecesi ile Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

2018 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda ve 2019 Avrupa Atletizm Takım Şampiyonası'nda bronz madalya, 2020 Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise altın madalya kazanan 23 yaşındaki milli sporcu, "Madalya her atletin hedefi. Amacım, bu başarılar için çok çalışmak ve hep daha iyisi için yükselmek. Madalya aldığımda mutlu, heyecanlı oluyorum. Ülkemi de en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

Almanya'da düzenlenen Uluslararası Sırıkla Atlama Yarışması'nda Türkiye rekoru kırarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran milli atlet, "Ortam çok iyiydi. Ben de kendimi hedefe odaklamıştım. Ama bu branşta her yarış farklı sonuçlar çıkabiliyor. Hem Türkiye rekoru hem de olimpiyat kotasının üzerinde atlamış olmak harika bir duyguydu. Barajı şimdiden aşmak, olimpiyatlara hazırlanmak için daha rahat ve geniş bir zaman verecek ve bu durum beni ve hocamı çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

"HEDEFİM, 2024 PARİS'TE KÜRSÜDE OLMAK"

Yakın zamanda Almanya'da özel yarışlara katılacağını da sözlerine ekleyen Şaşma, "Sonra Dünya Şampiyonası'nda yarışacağım. Bundan sonraki hedefim, katıldığım bütün yarışlarda madalya almak. Tabi en önemlisi de 2024 Paris'te kürsüde olmak" şeklinde konuştu.