Ertuğrul Sağlam'dan Rıza Çalımbay'a destek: 'Beşiktaşlılığın gereğini yapmıştır'

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:57

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:10

Kocaelispor'da teknik direktörlük kariyerini sürdüren Ertuğrul Sağlam, Süper Lig takımları, Rıza Çalımbay ve A Milli Takım hakkında açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAY VE FENERBAHÇE, DiĞER TAKIMLARDAN ÖNDE'

Süper Lig yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe’yi bir adım önde görse de alt grubun da şampiyonluk yarışından kopmadığını söyleyen Sağlam, “Hem kadro kalitesi ve zenginliği açısından hem de içlerinde bulunduğu genel motivasyon unsurlarıyla Galatasaray ve Fenerbahçe biraz öne çıktılar. 2-3 hafta öncesine kadar hiç puan kaybetmeyeceklerine dair bir yaklaşım vardı. İki takımın kendi arasında oynayacakları maçların şampiyonluğu belirleyeceğine dair söylemler vardı. Onun öyle olmadığını son 2 haftada gördük. Futbol çok enteresan bir oyun, dolayısıyla bu enteresan yapının içerisinde de her an puan kayıpları yaşanabiliyor. O yüzden alttaki grubun da işi bırakmadığı takdirde makası kapatabileceğini düşünüyorum. Trabzonspor ve Beşiktaş da şampiyonluk yarışının içerisine girebilir. Futbol bu yüzden çok ilgi çekip enteresan bir hale gelebiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe, diğer takımlardan daha önde görünüyorlar kadro kalitesi ve zenginliği açısından. Bu, çok hoş bir durum değil bence. Futboldaki rekabet ortamının ve ilginin daha üst seviyeye çıkması açısından yarışın 5-6 takım içerisinde geçmesi rekabet ortamını artıracak ve kalite olarak dönecektir. Trabzonspor, Abdullah Hoca ile beraber bir ivme kazandı. Beşiktaş da Rıza Çalımbay’ın gelişiyle muhtemelen farklı şekilde olayı değerlendirip bence onlar da ivme kazanacaktır. Ligin bundan sonraki dönemi bence daha keyifli bir şekilde geçecektir” ifadelerini kullandı.

"RIZA ÇALIMBAY, BEŞİKTAŞLILIĞIN GEREĞİNİ YAPMIŞTIR"

Beşiktaş’ta başkanlık seçimine kadar Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşılmasına dair düşüncelerini paylaşan deneyimli çalıştırıcı, “Rıza Hoca (Çalımbay) ile biz beraber oynadık. Bizim kaptanlığımızı yaptı, ağabeyliğimizi de yaptı. Kendisi Türk futbolunda çok önemli başarılara imza atmış çok değerli bir insan ve değerli bir teknik adam. Çok da iyi bir Beşiktaşlı. Ona böyle bir durumda teklif yapıldığı zaman o ne süreyle ne de maddiyatla alakalı muhtemelen hiçbir şart ortaya koymamıştır. Beşiktaşlılığın gereğini yapmıştır. Sonrası zaten camianın, gelen başkanın ve olayın muhataplarının değerlendireceği bir durumdur. Orasını hep beraber göreceğiz” diye konuştu.

'MONTELLA’YA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK Mİ?"'

A Milli Futbol Takımı’nın başına İtalyan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın gelişiyle ilgili yorumlarını dile getiren Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Montella, Türk futbolunda daha önce görev yapmış, Adana Demirspor’da görev yapmış, Türk futbolunu iyi kötü bilen bir teknik adam. İyi de bir başlangıç oldu Montella ile birlikte. Hepimizin arzuladığı Avrupa Şampiyonası için gerekli puanlar alındı ve önemli bir başarı elde edildi. Filmi geriye sarıyorum, Kuntz’un geldiği dönemde de benzer bir çıkış yaşanmıştı. Bizim farklı değerlendirmemiz gereken nokta, Türk futbolunda değerlendirme anlayışının ve kültürünün yeniden ele alınmasıyla alakalı. Bir teknik adamı getiriyoruz, iyi bir başlangıç yapılıyor ama 2 maç kötü giderse orada bizim nasıl tepki verdiğimiz, bugün söylediklerimiz ve ortaya koyduğumuz methiyelerin tam tersine farklı bir söylemde bulunacak mıyız bulunmayacak mıyız? Yoksa teknik adamın arkasında durup futbolda devamlılığın ve istikrarın başarıyı getiren en önemli faktör olduğunu düşünerek Montella’ya desteğimiz devam edecek mi? Bunu bence iyi düşünmek ve değerlendirmek lazım. Yoksa Türk futbolunun bence hem başkanlar ve yöneticiler düzeyinde hem teknik adamlar üzerinde hem de futbolcular düzeyindeki en önemli eksiği ve geçmişte yapılan en büyük hata devamsızlık ile istikrarsızlık. Bunun önüne geçersek birçok sıkıntıyı da ortadan kaldırırız"

'HAKEMLERİMİZİN ÜZERİNDEN BASKIYI ALMALIYIZ'

Sağlam, son olarak Türk futbolunda kaos ve kargaşa ortamı olduğunu da belirterek, "Türk futbolunun son dönemde çok ciddi anlamda bir kaos ve kargaşa içerisinde olduğunu görüyoruz. Türk futbolunun marka değerini tekrar yukarıya çıkarmak istiyorsak futbolun içindeki paydaşların birbirine saygı, birbirinin emeğini göz ardı etmemek gibi çok önemli noktalarda birleşmesi gerekiyor. Özellikle hakemlerimizin rahat bırakılması ve onların işlerini daha rahat yapabilmeleri açısından da üzerlerindeki baskıyı almamız gerekiyor. Yoksa iş ciddi anlamda bir çıkmaza giriyor. Herkes birbirine, birbirinin emeğine saygı göstermeli" dedi.