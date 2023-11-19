Süleyman Seba anısına düzenlendi: Beşiktaş, Sakarya'daki özel maçta kazandı!

Beşiktaş, Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın anısına oynanan özel maçta Sakaryaspor'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 17:03
Süleyman Seba anısına düzenlendi: Beşiktaş, Sakarya'daki özel maçta kazandı!
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Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Süleyman Seba anısına yapılan özel maçta Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'ndaki maçı Beşiktaş 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ante Rebic ve 33. dakikada Isaac Donkor (Kendi kalesine) attı. Sakaryaspor'un tek golü, 20. dakikada Kabongo Kasongo'dan geldi.

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Beşiktaş'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Yakup Arda Kılıç, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Beşiktaş'ta Yakup Arda yerine 34. dakikada Gökhan İnler oyuna dahil oldu.

Beşiktaş, milli aradan sonra Süper Lig'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sakaryaspor ise milli ara sonrası ligde sahasında Erzurumspor ile karşılaşacak.


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