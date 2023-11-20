5 gollü dev derbide kazanan Fenerbahçe! Fenerbahçe 3-2 Beşiktaş

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 20:51
5 gollü dev derbide kazanan Fenerbahçe! Fenerbahçe 3-2 Beşiktaş
Abone Ol google-news

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 3-2 kazandı. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Yaşam Göksu, 45+2 ve 79. dakikada ise Yağmur Uraz kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 17. dakikada Esra Manya ve 90+5. dakikada Halilaj'dan geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla bu sezonki 9. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise ligde 3. kez mağlup oldu. 

Sarı lacivertli takım puanını 27'ye çıkararak haftayı 3. sırada tamamladı. Beşiktaş ise 20 puanla 5. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Amed'e konuk olacak. Beşiktaş ise Hakkarigücü'nü konuk edecek.


Fenerbahçe Petrol Ofisi Beşiktaş United Payment Kadınlar Futbol Süper Ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe Petrol Ofisi ABD'li forveti kadrosuna kattı!

Fenerbahçe Petrol Ofisi ABD'li forveti kadrosuna kattı!
Fenerbahçe Petrol Ofisi, Lara Ivanusa'yı transfer etti!

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Lara Ivanusa'yı transfer etti!
Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne ABD'li takviye

Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne ABD'li takviye

En Çok Okunan Haberler