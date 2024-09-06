Erzurum FK, Kağan Moradaoğlu'yu transfer etti!
Erzurum FK, Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradoğlu'nu kadrosuna kattı.
Transfer tahtasını açan Erzurum FK, Trabzonspor'un 21 yaşındaki kalecisi Kağan Moradoğlu'nu transfer etti.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç file bekçisi, U19 takımında toplam 39 maçta forma giydi.
Kağan Moradoğlu, 1 kere de U19 Türkiye Milli Takımı'nda forma giydi.
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