Erzurum FK, Kağan Moradaoğlu'yu transfer etti!

Erzurum FK, Trabzonspor'un genç kalecisi Kağan Moradoğlu'nu kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2024 - 18:38
Erzurum FK, Kağan Moradaoğlu'yu transfer etti!
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Transfer tahtasını açan Erzurum FK, Trabzonspor'un 21 yaşındaki kalecisi Kağan Moradoğlu'nu transfer etti.

Trabzonspor'un altyapısından yetişen genç file bekçisi, U19 takımında toplam 39 maçta forma giydi.

Kağan Moradoğlu, 1 kere de U19 Türkiye Milli Takımı'nda forma giydi.


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