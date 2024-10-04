Erzurumspor, Boluspor'u tek golle mağlup etti!
Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Boluspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 8. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Boluspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Erzurumspor FK'ye galibiyeti getiren golü 11. dakikada Mustafa Yumlu kaydetti.
Ev sahibi ekipte Azubuike, 81. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Erzurum, puanını 15'e çıkardı. Boluspor ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor, Pendik'e konuk olacak. Boluspor ise Çorum FK'yi ağırlayacak.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Erzurumspor FK #Boluspor
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