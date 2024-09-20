Erzurumspor, Esenler Erokspor'u rahat geçti!

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup etti

Erzurumspor, Esenler Erokspor'u rahat geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 22:17

Trendyol 1. Lig 6. hafta maçında Erzurumspor FK, sahasında Esenler Erokspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maçı Erzurum 2-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 67. dakikada Roshi ve 86. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Erzurum, 9 puana yükseldi. Esenler Erokspor ise 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Iğdır FK'yi ağırlayacak. Esenler ise Pendikspor ile karşılaşacak.


Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Erzurumspor FK #erzurumspor #Esenler Erokspor
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