Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen Streli Mamba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba'yı transfer etti.
Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Streli Mamba ile 1 yıllık resmi özleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.
Erzurum temsilcisi, sosyal medya hesaplarından oyuncunun konuşmalarının yer aldığı tanıtım videosu da paylaştı.
Etiketler: #Streli Mamba #Erzurumspor FK #transfer
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