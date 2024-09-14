Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen Streli Mamba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı renklerine bağladı
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AA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 09:43

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, son olarak Tuzlaspor forması giyen Streli Mamba'yı transfer etti.

Mavi-beyazlı kulübün açıklamasında, "Streli Mamba ile 1 yıllık resmi özleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Erzurum temsilcisi, sosyal medya hesaplarından oyuncunun konuşmalarının yer aldığı tanıtım videosu da paylaştı.


Etiketler: #Streli Mamba #Erzurumspor FK #transfer
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