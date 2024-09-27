Erzurumspor, Iğdır FK deplasmanında hata yapmadı!
Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Iğdır FK'yi 2-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig 7. hafta maçında Erzurumspor FK, deplasmanda Iğdır FK ile karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç Erzurumspor FK'nın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Giovanni Crociata, 85. dakikada ise Streli Mamba'dan geldi. Iğdır'ım tek golü 90+1. dakikada Hasan Hatipoğlu'ndan geldi.
Iğdır FK'de Burak Altıparmak 40. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ayrıca iki takıma maçta toplam 8 sarı kart çıktı.
Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 12'ye çıkardı. Iğdır FK ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Erzurum, Boluspor'u ağırlayacak. Iğdır FK ise Çorum'a konuk olacak.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Erzurumspor FK #Iğdır FK
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