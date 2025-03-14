Esenler Erokspor, 5 hafta sonra galibiyeti hatırladı!
Kısa bir süre önce Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Esenler Erokspor, Şanlıurfaspor deplasmanında kazandı ve 5 hafta sonra 3 puana ulaştı.
Trendyol 1. Lig'de 30. hafta maçında Kemal Kılıç yönetimindeki Şanlıurfaspor ile Bülent Korkmaz'la hafta içi yollarını ayıran Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Esenler Erokspor oldu.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Junior Fernandes ve 50. dakikada Olarenwaju Kayode kaydetti.
Süper Lig'de daha önce Alanyaspor forması giyen 36 yaşındaki Junior Fernandes, son 7 lig maçında 6 gol attı.
Sezonun ilk yarısında Şanlıurfasor forması giyen Kayode, eski takımına karşı oynadığı maçta gol buldu.
Ligde 5 hafta sonra kazanan Esenler Erokspor puanını 41'e yükseltti. Şanlıurfaspor 34 puanda kaldı.
Milli aranın ardından 1. Lig'de Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Esenler Erokspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak.
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