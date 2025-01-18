Esenler Erokspor, Adanaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, Adanaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Esenler Erokspor, Adanaspor'u tek golle geçti
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 22:44

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçta, Esenler Erokspor, Adanaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçtaki tek golü, ev sahibi ekipte Ayoba Kayode kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 14. sıraya yükseldi. Adanaspor ise 15 puanla 19. sırada bulunuyor.


Etiketler: #Esenler Erokspor #Trendyol 1. Lig #Adanaspor
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