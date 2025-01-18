Esenler Erokspor, Adanaspor'u tek golle geçti
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor, Adanaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Esenler Erokspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.
Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan maçta, Esenler Erokspor, Adanaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçtaki tek golü, ev sahibi ekipte Ayoba Kayode kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Esenler Erokspor, 3 maçlık galibiyet hasretine son vererek 14. sıraya yükseldi. Adanaspor ise 15 puanla 19. sırada bulunuyor.
Etiketler: #Esenler Erokspor #Trendyol 1. Lig #Adanaspor
Spor Haberleri
- Beşiktaş'tan Yüksel Yıldırım'a sert tepki!
- Arsenal'a büyük şok! Fark açılıyor...
- Bayer Leverkusen, kayıpsız devam ediyor!
- Esenler Erokspor, Adanaspor'u tek golle geçti
- Leganes, Atletico Madrid'in serisine son verdi!
- Felix Uduokhai: Hayal kırıklığı yaşıyoruz
- Youssef Ait Bennasser: Gurur duyuyoruz
- Jonas Svensson'dan Solskjaer açıklaması
- Dev maçta kazanan Juventus!
- Thomas Reis: Rakibimiz 11 kişiden fazlaydı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'nin açıklamaları sahaya nasıl yansıdı?
- Cinsel içerikli videolar çeken karı-koca tutuklandı
- PKK Suriye’nin Silahlı Kuvvetleri Oluyor
- İstanbul'da berber ücretlerine dev zam!
- CHP ne yapmalı?
- Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi
- Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj
- Ölü ve yaralılar var!
- Erdoğan'dan Özel'in 'savaş ilanı' sözlerine yanıt
- Cem Yılmaz'ın yeni evi dudak uçuklattı!