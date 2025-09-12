Esenler Erokspor, Hatayspor'u rahat geçti!

TFF 1. Lig'in 5.haftasında Esenler Erokspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi.
Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Esenler Erokspor 4-1 kazandı.
Esenler Erokspor'a galibiyeti getiren golleri Olarenwaju Kayode(2), Amilton ve Alper Karaman kaydetti. Hatayspor'un tek golü Funsho Bamgboye'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Esenler, puanını 10'a yükseltirken Hatayspor ise 2 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 6.haftasında Esenler Erokspor, Manisa FK deplasmanına gidecek. Hatayspor ise evinde Boluspor'u ağırlayacak.