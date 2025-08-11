Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.08.2025 23:42:00
Esenler Erokspor ile Adana Demirspor yenişemedi!

Esenler Erokspor, TFF 1. Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in ilk haftasının kapanış maçında Esenler Erokspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Esenler Erokspor'un gollerini dakika 18'de Mame Faye ile dakika 79'da Hamza Catakovic kaydetti. Adana Demirspor'un gollierni ise dakika 55'te Sefa Gülay ile 67. dakikada Ozan Demirbağ attı.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 1'e yükseltti. Adana Demirspor, -5 puana yükseldi.

TFF 1.Lig'in gelecek haftasında Esenler Erokspor, Vanspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Çorum FK'yi konuk edecek.

İlgili Konular: #adana demirspor #TFF 1. Lig #Esenler Erokspor

